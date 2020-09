Neuer Waldseer Waldkindergarten hat Betrieb aufgenommen

Über Andrew Jones:

Andrew Jones stammt gebürtig aus England, lebt seit mehr als 20 Jahren im Kreis Biberach, ist Vater von fünf Kindern zwischen acht und 22 Jahren und bezeichnet sich als „Mensch, der sich gerne in der Natur aufhält“. In seiner Heimat lernte er zunächst Hotelfachmann, bevor er in Deutschland den Erzieherberuf wählte. Während seiner Ausbildung (2011-2015) absolvierte er mehrere Praktika und lernte unterschiedliche pädagogische Ansätze kennen. Inzwischen verfügt er über drei Jahre Erfahrung als Kindergartenleiter einer dreigruppigen Einrichtung in Hochdorf und im Waldkindergarten in Biberach, der wie in Bad Waldsee ebenfalls eine Gruppe hat. (saz)