Neuer Wald- und Baumlehrpfad

Bad Waldsee hat eine neue Attraktion im Naherholungsgebiet Tannenbühl: Den Wald- und Baumlehrpfad. Den Wald den Besuchern näherbringen und seine natürlichen Zusammenhänge als komplexes System mit all seinen Auswirkungen auf uns Menschen erklären, das ist das Ziel des neuen Lehrpfades, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Bad Waldsee. Die Besucher sollen demnach durch das Erkennen der einzelnen Zusammenhänge für sich persönlich Erkenntnis gewinnen und zum nachhaltigen und umweltbewussten Handeln angeregt werden.

Ein erster Lehrpfad sei bereits Mitte der 70er-Jahre im Tannenbühl angelegt worden. Nun sei er erneuert und zeitgemäß umgesetzt. Wichtig sei dabei das neue pädagogische Konzept, so die Stadtverwaltung. Es sollten nicht nur im Stil des Frontalunterrichts Daten und Fakten zu Bäumen genannt werden. Vielmehr sei an jedem Standort auch eine sogenannte Kindertafel angebracht, die Fragen stellt. Die jeweilige Antwort sei hinter einer Klapptafel versteckt und in einfachen Worten dargestellt. So soll der Lehrpfad besonders auch für Familien mit Kindern ein Ziel sein. Der Lehrpfad widme sich zunächst der Baumartenkunde sowie allgemeinen Themen zum Wald. Beispiele für einzelne Themen seien: „Die Stadt als Waldbesitzer“, „Der Wald als Wirtschaftsfaktor“ oder „Der Wald als Lebensraum“.

Beim neuen Lehrpfad sei die Anzahl der Tafeln gegenüber früher deutlich reduziert, um den Lehrpfad nicht mit Informationen zu überfrachten. Die reduzierte Anzahl der Tafeln trage aber auch dem eng gesteckten Kostenrahmen Rechnung, wie Stadtförster Martin Nuber verdeutlicht. Für den Baum- und Waldlehrpfad habe die Stadt von Bund und Land eine Förderung in Höhe von 15 596 erhalten, das entspreche 80 Prozent der Ausgaben.

Insgesamt könnten der Baumlehrpfad und der Waldlehrpfad in etwa einer Stunde bewältigt werden. Es sei eine einfache Strecke mit nur einer kleinen Steigung. Allerdings sei der Lehrpfad nicht barrierefrei und für Kinderwagen nur bedingt geeignet. Der Wegverlauf sei bewusst auf kleinen, nicht befahrbaren Wegen gehalten, um ein besonderes Walderlebnis bieten zu können. An einigen Orten gebe es auch Sitzgelegenheiten zum Verweilen und Reflektieren.