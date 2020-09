Neuer Vorsitzender bei der Hospizgruppe

Der Hospizgruppe Bad Waldsee e.V. hat bei seiner Mitgliederversammlung ein neues Vorstandsteam gewählt. Das hat der Verein jetzt mitgeteilt.

Bodo Franz, der Vereinsvorsitzende habe in seinem Bericht festgestellt, dass der Verein auf einem „soliden finanziellen Fundament“ stehe und mit Emanuel Endres einen zusätzlichen Mitarbeiter einstellen konnte. Er werde neben Monika Winstel die ehrenamtlichen Hospizbegleiter künftig unterstützen.

Bei der Versammlung standen einige Wahlen an. Deren Leitung habe der Ehrenvorsitzende Alfred Oberhofer übernommen. Der bisherige Vorsitzende Bodo Franz habe sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl gestellt. Mit Ulrich Köpfler sei aber bereits im Vorfeld ein geeigneter Kandidat gefunden worden, heißt es vom Verein. Köpfler sei Leiter der Bahnhofsmissionen Aulendorf und Biberach sowie Diplomtheologe und Pastoralrefent, zudem habe er „Management im Sozial- und Gesundheitswesen“ in Weingarten studiert, was gute Voraussetzungen für die Leitung des Hospizvereins seien.

Zur Wahl zur Wahl habe auch der Posten des Kassenwarts gestanden, da auch Markus Emhardt nicht mehr zur Wiederwahl antrat. Das Amt übernehme nun Manuela Winkler, die neben ihrer Arbeit in der Buchhaltung einer Betriebsarztpraxis auf ein langjähriges, ehrenamtliches Engagement beim Roten Kreuz und in der Flüchtlingshilfe zurückblicken könne. Sowohl Köpfler als auch Winkler seien mit deutlicher Mehrheit in ihre Vorstandsämter gewählt worden. Schwester Regina, Seelsorgerin am Krankenhaus, sei als stellvertretende Vorsitzende und Nicole Scharfenort sowie Renate Tessling als Beisitzerinnen einstimmig in ihren Ämtern bestätigt worden.

Schwester Regina habe dem scheidenden Vorsitzenden Bodo Franz für die geleistete Arbeit gedankt. Ein herzlicher Dank habe auch Markus Emhardt gegolten. Auch bei den beiden ausscheidenden Beisitzerinnen Maria Baumann und Antonie Vallentin habe sich Schwester Regina bedankt. „Mit unseren engagierten Mitgliedern und den neu gewählten sowie bisherigen Vorstandsmitgliedern sind wir hervorragend aufgestellt, um auch weiterhin ein gutes Vereinsmanagement leisten zu können sowie schwer kranke und sterbende Menschen bestmöglich zu begleiten“, wird die Ordensfrau zitiert.

Koordinatorin Winstel habe in ihrem Tätigkeitsbericht 2019 über ein reges Jahr berichtet. „Mit 32 Begleitungen durch 18 Ehrenamtliche konnten wir unserer Aufgabe gerecht werden, Schwerkranken und Sterbenden ein würdiges, lebenswertes Leben in der Umgebung zu ermöglichen, in der der Mensch zu dieser Zeit lebt – zuhause, im Krankenhaus, im Alten- oder Pflegeheim. Dafür wurden 1038 Stunden ehrenamtlicher Arbeit geleistet“, wird der Bericht zitiert. Zudem seien zwei neue aktive Ehrenamtliche gewonnen worden, die die Ausbildung zur Hospizbegleiterin absolviert hätten.