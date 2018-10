Neuer VHS-Integrationskurs hat begonnen

Die Volkshochschule Bad Waldsee hat am Montag, 15. Oktober, erneut einen Integrationskurs gestartet. Es ist laut Pressemitteiliung der dritte dieser Kursart in Folge, denn die Nachfrage sei ungebrochen groß.

23 Teilnehmer aus insgesamt zwölf verschiedenen Herkunftsländern werden in den nächsten neun Monaten ein Curriculum von 600 Stunden Sprachkurs und 100 Stunden zu den Themen Politik, Gesellschaft und Kultur Deutschlands durchlaufen. Nachdem in den vergangenen beiden Integrationskursen Geflüchtete aus Eritrea und Syrien die Mehrheit der Teilnehmer darstellten, seien es diesmal nur noch vereinzelte aus dieser Personengruppe. Der Großteil des neuen Kurses bestehe aus Menschen aus dem europäischen Ausland wie Spanien, Italien oder Rumänien, heißt es. DerUnterricht wird wieder von Waltraud Ritter-Sturies und Siegfried König abgehalten.

Neben den Integrationskursen bietet die VHS auch niederschwellige Deutschkurse an. So wird Anfang November ein Frauenprojekt beginnen, bei dem diejenigen Frauen unterrichtet werden sollen, die bereits Deutschkenntnisse haben und familiär sehr eingespannt sind. An drei Vormittagen pro Woche werden neben herkömmlichem Deutschunterricht erstmals auch theaterpädagogische Elemente und Konversations-Einheiten eingesetzt, um die Frauen in spielerischer und angenehmer Atmosphäre zu unterstützen. Unterrichten werden in diesem Kurs die Deutschdozentin Justine Damm sowie die Theaterpädagogin Liv Rösler.