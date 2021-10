Neuer Taxi-Unternehmer fährt in Waldsee – sogar nachts

Diese Nachricht wird viele Waldseer freuen: Ein dritter Taxi-Unternehmer fährt in der Kurstadt – und das auch nachts. Karl Lämmle hat hierfür eigens die Taxi-Unternehmer-Prüfung absolviert, zwei Autos umgebaut und diverse Genehmigungen eingeholt. Nun sucht er Taxifahrer.

Zehn Jahre lang ist Lämmle bei einem Waldseer Taxiunternehmen gefahren, „aber es hat mich nie losgelassen, einmal selbst etwas aufzubauen“. Bestärkt durch viele Waldseer, die ihn immer fragten, warum er nicht selbst als Taxi-Unternehmer aktiv werde, fasste der 58-Jährige inmitten der Corona-Krise den Entschluss, einen Fahrservice ins Leben zu rufen. „Ich habe gedacht, ich probiere es einfach mal“, erinnert sich Lämmle und lächelt.

Schließlich habe sich bei genauerer Betrachtung und in Gesprächen mit den zuständigen Mitarbeitern des Landratsamtes herausgestellt, dass für diese Selbstständigkeit eine Taxi-Unternehmer-Prüfung und mehrere Genehmigungen notwendig sind. Ganz so leicht, wie er sich die Unternehmensgründung vorgestellt hatte, ging es also nicht.

10.000 Euro in Selbstständigkeit investiert

Und so nahm der Waldseer an einer siebentägigen Schulung in Stuttgart teil und setzte sich mit Unternehmensführung, Angebotserstellungen, Fahrkalkulationen und weiteren kaufmännischen Themen auseinander, ehe er die Prüfung in Augsburg ablegen konnte. Mit Erfolg. Danach galt es, die zwei Autos umbauen.

Das bedeutet, dass Lämmle Alarmanlagen sowie Taxameter beziehungsweise Wegstreckenzähler einbauen ließ. Knapp 10.000 Euro musste der leidenschaftliche Taxi-Fahrer in seine Selbstständigkeit vorab investieren.

Ich bin mit dem Start zufrieden, wir haben großen Zulauf.

Nun ist sein langjähriger Traum in Erfüllung gegangen. Seit rund einem Monat ist Lämmle im Dienst und es läuft gut. „Ich bin mit dem Start zufrieden, wir haben großen Zulauf“, sagt der Büromitarbeiter, der sich mit seinem Fahrservice ein zweites Standbein aufgebaut hat. Lediglich weitere Fahrer sucht Lämmle noch. Aktuell hat er – sich selbst mitgezählt – vier Fahrer im Einsatz. „Das ist zu wenig“, meint der Waldseer auch im Hinblick auf kurzfristige oder krankheitsbedingte Ausfälle.

Acht Taxi-Fahrer wären ideal. Einzige Voraussetzung sei der Personenbeförderungsschein, die Ortskundeprüfung sei im August in Baden-Württemberg abgeschafft worden. Neben den typischen Taxifahrten würden auch Kurierfahrten und Krankenfahrten zum Portfolio gehören.

Nachts Fahrgäste nach Hause fahren

Mit Lämmle könnte ein großer Kritikpunkt der Waldseer nun der Vergangenheit angehören. Häufig wurde bemängelt, dass die Taxis nachts nicht zu greifen sind und bei einem Ausflug in die Innenstadt immer schon die Heimfahrt mit organisiert werden müsste. Das Problem ist Lämmle bekannt.

Daher hat er seine Fahrzeiten am Freitag und Samstag bewusst bis zwei Uhr nachts ausgedehnt. „Der Markt dafür ist da, wenn er momentan coronabedingt auch nicht so groß ist. Aber ich will es trotzdem probieren“, sagt der Taxi-Unternehmer, der zuletzt unterschiedliche Erfahrungen mit seiner Spätschicht gemacht hat. Am ersten Freitag im Oktober ist kein einziger Anruf eingegangen. Am Samstag, also einen Tag später, hat er jedoch ein Dutzend Fahrten übernehmen können.

Warum sich Lämmle mit 58-Jährigen dem nächtlichen Arbeitsstress noch aussetzt, ist für ihn leicht zu beantworten: „Das Taxifahren war immer schon meine kleine Berufung. Es hat mir immer Spaß gemacht und ich habe auch noch nie schlechte Erfahrungen gemacht.“