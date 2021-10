Neuer Service im Passwesen von Bad Waldsee

Wer im städtischen Bürgerbüro von Bad Waldsee oder bei den Ortschaftsverwaltungen ein Ausweisdokument (Personalausweis, Reisepass) beantragt hat, wurde bisher per Post darüber informiert, dass das Dokument zum Abholen bereit liegt. Mit dem neuen „Auskunfts-Service Ausweise“ kann man nun den Produktionsstand des Ausweisdokumentes online abfragen und sich per E-Mail oder SMS über die Abholmöglichkeit informieren lassen. Das teilt die Stadtverwaltung von Bad Waldsee mit.

Grund für die Umstellung sei die zentrale Produktion von Ausweisdokumenten in der Bundesdruckerei mit Sitz in Berlin. Die Anträge werden von der Stadt Bad Waldsee an die Bundesdruckerei weitergeleitet und dort weiterbearbeitet. Durch die unterschiedliche Produktionsdauer und abweichende Lieferzeiten sei es nicht möglich, bei Antragstellung einen verbindlichen Fertigstellungstermin zu nennen.

Ab sofort wird bei der Antragstellung gefragt, ob man per SMS oder E-Mail oder klassisch per Post über das abholbereite Ausweisdokument informiert werden möchte. Wer den neuen Service nutzen möchte, kann den Bearbeitungsstatus im Internet einsehen. Sobald das Dokument zur Abholung bereitliegt, wird man auf Wunsch per SMS oder per E-Mail benachrichtigt. Die für den Versand der digitalen Abholnachrichten benötigten Daten werden nach der Abholung des Ausweisdokumentes automatisch gelöscht.

Durch den neuen papierlosen Service möchte die Stadt Bad Waldsee laut Mitteilung die Antragsteller schneller und zeitgemäßer informieren. Gleichzeitig biete sich die Chance, mit der papierlosen Benachrichtigung einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten.