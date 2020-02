Neuer Move-Blog geht online

Der neue Move-Katalog 2020, der jetzt laut des Unternehmens druckfrisch bei allen Movera Handelspartnern erhältlich ist, legt seinen Fokus auf die Themen Camper Vans, Outdoor und Abenteuer. Doch sei dieser mit 162 Seiten platztechnisch beschränkt. Um trotzdem Produkte im Detail vorstellen zu können, hat das Move-Team den Blog www.natureisyouradventure.com entwickelt, der ab sofort online ist.

Als digitale Erweiterung biete der Blog ausreichend Platz für Produktbeschreibungen, Produkttests und Reiseberichte vom Movera Outdoor-Team und seinen ausgewählten Partnern, heißt es weiter. Zudem könnten Produktneuheiten in Marktgeschwindigkeit vorgestellt und getestet werden. Der Blog soll in erster Linie aktive Camper mit eigenem Van oder Bus ansprechen und sowohl Ratgeberseite als auch Inspirationsquelle sein. Darüber hinaus finden auch Videos ihren Platz, wodurch den Blog-Besuchern in Produktvorstellungen und -tests noch mehr hilfreiche Informationen vermittelt werden können, so der Bericht weiter.