Neuer Kulturstammtisch tagt vorerst nur virtuell

Der hoffnungsvoll gestartete „Waldseer Kulturstammtisch“ (SZ berichtete) kann coronabedingt vorerst nicht mehr stattfinden und damit fällt das zweite Treffen am Mittwoch kommender Woche im „Hirsch“ aus. Wie Initiatorin Marion Piller der SZ mitteilte, soll der neue Stammtisch über den Winter deshalb mit Videokonferenzen der Teilnehmer am Laufen gehalten werden. „Ich halte es für wichtig, dass wir trotz Corona im persönlichen Kontakt bleiben und dass wir unsere angedachten Projekte weiter bearbeiten können“, so Piller dazu. Wie berichtet, möchten Waldsees Kulturschaffende künftig gemeinsame Veranstaltungen und Aktionen in der Kernstadt und in einzelnen Ortschaften planen. Weitere Infos gibt es per E-Mail an marion_piller@yahoo.de