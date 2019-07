Neuer Gemeinderat kommt erstmals zusammen

Der neu gewählte Gemeinderat wird am Montag, 22. Juli, um 18 Uhr im Sitzungssaal im Rathaus eingesetzt. Die Verpflichtung der Stadträte nimmt Bürgermeister Roland Weinschenk vor. Darüber hinaus werden die ehrenamtlichen Stellvertreter des Bürgermeisters sowie die Ortsvorsteher, die bereits in den Ortschaftsräten bestimmt wurden, gewählt. „Das ist eigentlich nur eine Formalie“, erklärte Weinschenk in den Sitzungen der Ortschaften. Darüber hinaus soll die Wahl von Manfred Fuchs zum Leiter der Jugendmusikschule Bad Waldsee bestätigt werden, wie aus der Sitzungsvorlage hervorgeht.