Neuer Gastropächter im Strandbad

Neuer Pächter der Freibadgastronomie im Bad Waldseer Strand- und Freibad ist Denis Wolf, 29 Jahre alt, gelernter Koch und Restaurantfachmann. Zusammen mit seinen Geschwistern Kevin, Naomi und Brandon betreibt er die Gastronomie ab etwa Mitte Mai. „Wir haben uns für dieses tolle Projekt beworben, um unsere Vorstellung von zeitgemäßer, abwechslungsreicher und gesunder Küche in einem der schönsten Freibäder der Region zu verwirklichen“, sagt Wolf. „Während der Gastronomiebereich noch umgebaut wird, bieten wir zunächst ein reduziertes Angebot an. Pünktlich zur Hauptsaison gibt es dann das komplette Sortiment.“ Während der Wochentage biete er zusätzlich ein bis zwei täglich wechselnde Mittagessen an, um den Speiseplan reichhaltiger zu gestalten. Spontan hat sich Wolf auch dazu bereiterklärt, die umweltfreundlichen Recup-Kaffeebecher einzuführen.