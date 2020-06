Neuer Flyer wirbt für Fairen Handel

Die Fairtrade-Steuerungsgruppe der Stadt Bad Waldsee präsentiert ein neues Informationsblatt, in welchem die weltweit positiven Auswirkungen des Fairen Handels auf den Lebensstandard und die Ökologie verdeutlicht und zugleich auf die Macht des Verbrauchers hingewiesen werden soll.

Die Flyer liegen im städtischen Bürgerbüro sowie der Tourist-Information aus und werden mit dem Elternpaket an junge Familien verteilt. Im Internet steht er unter www.bad-waldsee.de/info/wir-sind-fairtrade-stadt. Wer Flyer auslegen oder sich anderweitig zum Thema „Fairer Handel“ in Bad Waldsee einbringen möchte, kann sich mit Helga Lorinser in der Stadtverwaltung, Telefonnummer 07524 / 941367, oder per E-Mail an h.lorinser@bad-waldsee.de in Verbindung setzen.