Neuer „Fischteich-Parkplatz“ soll bis Sommer 2021 fertiggestellt sein

Wer zu Wochenbeginn hoffte, es gehe nach längerer Pause weiter mit den Bauarbeiten auf dem künftigen „Fischteich-Parkplatz“, der musste sich von der Stadt trotz der dort versammelten Baufahrzeuge und -maschinen eines Besseren belehren lassen.

„Die Maschinen und Geräte, die zeitweise auf dem Gelände der ehemaligen Fischzuchtanlage abgestellt werden, gehören nicht zu den Bauarbeiten für den Parkplatz, sondern zu den aktuellen Arbeiten für die barrierefreie Altstadt und den Leitungsbau in der Innenstadt“, erklärte Rathaus-Sprecherin Brigitte Göppel dazu am Dienstag auf SZ-Anfrage. Auch die neu angebrachten Plakatwände am Zaun, auf denen die Umwidmung des Geländes in einen Großparkplatz bildhaft erläutert wird, seien kein Hinweis darauf, dass der nächste Bauabschnitt unmittelbar bevorstehe. Göppel: „Die Bauarbeiten für den Parkplatz werden aber noch im Herbst ausgeschrieben, und Anfang 2021 soll die Auftragserteilung dazu erfolgen. Das Vorhaben soll dann bis Sommer kommenden Jahres abgeschlossen werden.“

Von einem „Baustopp“, wie an einigen Stammtischen immer wieder kolportiert wird, könne deshalb keine Rede sein. „Mit den Plakaten an der Steinacher Straße und den Hinweistafeln bei ,Altstadt für alle’ sollen Bürger und Gäste der Kurstadt über die derzeit an allen Ecken und Enden laufenden Umgestaltungsmaßnahmen in der Waldseer Innenstadt informiert werden.