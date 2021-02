Neuer Film zeigt die Arbeit der Projektgruppen in Bad Waldsee

Ein neuer Film, der die Jugendbeteiligung in Bad Waldsee abbilden soll, ist ab sofort auf der städtischen Internetseite zu sehen. Er zeigt die Arbeit der Projektgruppen und gibt einen Ausblick über schon jetzt geplante Veranstaltungen und Projekte im laufenden Jahr. Darüber berichtet die städtische Kinder- und Jugendbeauftragte Melanie Bukowsky in einem Presseschreiben der Stadtverwaltung:

„Als Projekt über den Sommer 2020 in der besonderen Pandemie-Zeit wurde ein Imagefilm über die Projektgruppen und die Jugendbeteiligung in Bad Waldsee erstellt. Dies hat der einen oder anderen Gruppe einen Motivationsschub gegeben. Die Jugendlichen waren sehr engagiert bei der Sache und freuten sich, ihren eigenen Film drehen zu dürfen. Wir konnten einen fachkundigen Jugendlichen mit Equipment für Bild, Ton und Produktion gewinnen. Unterstützt wurde das Projekt durch das Landesprogramm Media Mobil vom Kreisjugendring Ravensburg. In Zusammenarbeit mit dem Jugendlichen Paul Bucher wurden Ideen gesammelt, ausprobiert, schließlich umgesetzt, gesichtet, die Filme zusammengefügt, geschnitten, vertont, mit Musik versehen, nochmals überarbeitet und am Schluss in ein großes Ganzes zusammengefügt.“ (sz)