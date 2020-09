Neuer Elternkurs startet in Bad Waldsee

Der sechstägige Kurs „Starke Eltern – Starke Kinder“ für Eltern, Väter oder Mütter mit Kindern von zwei bis zwölf Jahren wird in Bad Waldsee angeboten.

Den Kurs des Deutschen Kinderschutzbundes (KSB) gibt es seit mehr als 30 Jahren bundesweit. Wie der KSB Bad Waldsee mitteilt, handelt es sich um ein Kursangebot für alle Mütter und Väter, die mehr Freude und zugleich mehr Sicherheit in der Erziehung erreichen möchten. Der Deutsche Kinderschutzbund unterstützt Eltern mit den Elternkursen in Fragen der Erziehung und des Familienalltags. Durch ein vertiefendes Verständnis der kindlichen Entwicklungsphasen werden Eltern ermutigt, ihr Kind altersgemäß zu begleiten, anzuleiten und vor allem die Fähigkeiten und Stärken ihres Kindes in den Blick zu nehmen. Die Kurse stärken laut Mitteilung das Selbstbewusstsein von Müttern, Vätern und Kindern.

Die sechs Kursabende finden im Kinderschutzbund-Raum in der Eschlestraße 4 in Bad Waldsee, jeweils von 19 bis 21 Uhr statt. Beginn ist am Donnerstag, 8. Oktober, der letzte Kursabend am Donnerstag, 19. November. Die Kosten betragen 20 Euro beziehungsweise 30 Euro für Paare. Eine Übernahme durch das Landratsamt ist möglich und kann beim Kursleiter beantragt werden.