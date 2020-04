Neuer Citybus-Fahrplan gilt ab 6. April

Nachdem der im Dezember in Kraft getretene neue Citybus-Fahrplan laut Mitteilung der Stadt einige Schwächen offenbart hatte, wurde er im Zusammenwirken der Stadtverwaltung und der Firma Omnibus Müller überarbeitet. Ein Fahrplanheft wird nun zusammen mit dem nächsten Amtsblatt (9. April) an alle Haushalte in der Kernstadt und in Mittelurbach verteilt. Im Internet ist der Fahrplan ab Freitag, 3. April, unter www.citybus-bad-waldsee.de abrufbar.

Die Erfahrungen der letzten Jahre und die zahlreichen Hinweise aus der Bevölkerung hätten zur Überarbeitung und Ergänzung beigetragen, heißt es. Durch teilweise Neuorganisation der Linienführungen seien die Verbesserungen ohne Kostensteigerung möglich. Die Fahrplanhefte liegen auch dauerhaft in der Tourist-Information sowie bis zum 12. April in diesen Geschäften zum Mitnehmen aus: Bäckerei Gueter, Kaufmarkt, Onkel Robert, Edeka Haidorf, Becker’sche Apotheke, Bäckerei Herrmann, Bäckerei Sinz und Stadtapotheke.