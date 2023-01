Neuer Berufsberater an der Döchtbühlschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

In das Team der Berufsorientierung an der Döchtbühlschule ist mit Hermann Wild ein neuer Berufsberater von der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg dazugestoßen. Hermann Wild wird sich ebenfalls in die Beratung und Unterstützung bei der Berufswahl, beim Finden der passenden Berufsschule oder bei der Suche nach Praktikumsplätzen einbringen. Damit ist das Team der Berufsorientierung an der Döchtbühlschule, zu dem auch die Karrierebegleiterin Anja Serfontein und der Beauftragte für die Berufsorientierung Uli Gassner gehören, wieder komplett. Alle drei sind als Ansprechpartner für die Schülerinnen und Schüler, deren Eltern und Ausbildungsbetriebe rund um das Thema Beruf und Ausbildung zuständig. Wir wünschen Herrn Wild einen guten Start an der Döchtbühlschule und gelingende Beratungsgespräche.