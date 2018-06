Neuer Bagger für Friedhof bewilligt

Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat am Montag bei einer Enthaltung (Michael Bucher, CDU) 71 000 Euro für den Kauf eines neuen Friedhofbaggers bewilligt. Die Arbeiten stattdessen an eine Fremdfirma zu geben, hatte die Verwaltung zuvor geprüft.

Der neue Bagger soll den bisherigen aus dem Jahr 1993 ersetzen. Bei diesem stehen laut Verwaltung Reparaturkosten in Höhe von 13 000 Euro an, das Gerät habe einen Restwert von 4000 Euro. Außerdem müsse ein 35 Jahre alter Friedhofsbagger aus Sicherheitsgründen in Reute stillgelegt werden. Das neue Gerät soll beide bisherigen ersetzen; die Verwaltung rechnet mit jährlich 65 Erdgräbern auf den drei Friedhöfen.

Die in der Sitzungsvorlage aufgeführten Nachteile sehe er nicht, sagte Bucher. Stadtbaumeisterin Andrea Denzel begründete die Anschaffung vor allem mit der Flexibilität, die für die beiden Friedhöfe in Bad Waldsee und den in Reute gewährleistet bleiben solle. Diese Flexibilität böten auch andere Firmen, sagte Bucher mit Verweise auf das Beispiel Haisterkirch, wo eine Fremdfirma beauftragt würde. Georg Schmid (FW) führt an, dass der Bagger auch für andere Einsatzgebiete verwendet werden könne.

60 000 Euro für die Finanzierung stammen aus Haushaltsresten der Vorjahre, 11 000 Euro wurden vom Gremium außerplanmäßig bewilligt.