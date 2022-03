Neue Wohnformen und flexiblere Bauten: Kreative Ideen sollen Wohnungsnot lindern

Um die Wohnraumschaffung anzukurbeln, will das Ministerium für die Wohnraumförderung in diesem Jahr bekanntlich 377 Millionen Euro ausgeben – nach rund 250 Millionen in 2021 (die „Schwäbische Zeitung“ berichtete). Darüber hinaus hat der Landtag rund 50 Millionen Euro für eine neue, eigenständige Förderlinie unter der Überschrift „Neues Wohnen“ bereitgestellt. Damit sollen neue Formen des Zusammenlebens unterstützt werden, die von der klassischen Wohnraumförderung bisher nicht gefördert werden konnten. Das Konzept wird derzeit erarbeitet.