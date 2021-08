Neue Waldseer Regenbogenbank am Kirchplatz widersteht erneutem Diebstahlversuch

Dass die zweite Regenbogenbank nicht auch schon vom Waldseer Kirchplatz geklaut wurde, verdankt die Kirchengemeinde St. Peter einer guten Verankerung des Sitzmöbels im Pflasterbelag. Gemeindereferentin Sandra Weber und Pastoralassistent Andreas Hund, die am Sonntagnachmittag hier Segnungen vornahmen, berichteten der SZ von einem misslungenen Diebstahlversuch in der Nacht zum Samstag. „An den Schrauben wurde manipuliert, das sieht man deutlich“, stellten die beiden fest.

Ich finde sie als Symbol schön, nicht zu aufdringlich, aber doch so präsent. Urlauberin aus Stuttgart

Wie berichtet, verschwand schon die Vorgängerbank spurlos und die Kirchengemeinde bewertete dies „als Angriff auf das friedliche Neben- und Miteinander verschiedenster Communities in der Gemeinschaft der Seelsorgeeinheit“. Die neue Holzbank wurde vor ein paar Tagen aufgestellt und auch sie soll laut Pfarrer Stefan Werner den Sommer über „als Kraftort, als Werkzeug des Segens und als Symbol der Vielfalt in der Kirche dienen“.

Bedingt durch die Ferienzeit war der Andrang bei der Segnung dieses Mal verhalten. Vorwiegend kamen Touristen vorbei, die auf ihren Spaziergängen die bunte Bank entdeckten und sich für die Idee begeisterten. „Ich finde sie als Symbol schön, nicht zu aufdringlich, aber doch so präsent, dass man am Thema 'Vielfalt' in der Kirche nicht vorbeikommt“, sagte etwa eine Urlauberin aus Stuttgart, die ihren Namen nicht nennen wollte.

Von Weber und Hund segnen ließ sich unter anderem Ministrantin Sonja Wehrle, die auf dem Weg zur „Minihütten-Vorbereitungsrunde“ im Gemeindehaus kurz auf der Bank Platz nahm. Aber auch Paare und Familien zeigten sich interessiert an dieser zweiten Segnungsaktion im Nachgang zum umstrittenen Vatikan-Dekret, wonach die katholische Kirche gleichgeschlechtliche Partnerschaften nicht segnen darf.