Neue Uniformen für Jungmusiker des MV Reute-Gaisbeuren

Zum Jahresende gab es für die Nachwuchsmusiker des Musikvereins Reute-Gaisbeuren nochmals Grund zur Freude in einem coronabedingt nicht immer nur positiven Vereinsjahr. Bereits im Frühjahr 2021 wurden den Neumusikern Uniformen angemessen und zur Finanzierung ein erfolgreiches Crowdfunding bei der Volksbank Allgäu-Oberschwaben gestartet. Nach dem Wiederbeginn der musikalischen Aktivitäten mit Auftritten bei der Landesgartenschau in Überlingen und dem Benefizkonzert für alle Pandemiehelfer am Tag der deutschen Einheit auf dem Krankenhausgelände in Bad Waldsee, konnten dann im Spätherbst auch die lang ersehnten neuen Uniformen in Empfang genommen werden.

Ein herzlicher Dank gilt in diesem Zusammenhang allen Unterstützern und Gönnern aus den Reihen der aktiven Musiker und auch von Fördermitgliedern sowie Unternehmen, ohne deren Hilfe in Coronazeiten solch eine Anschaffung nicht möglich wäre. Ganz besonders bedanken wir uns bei der Kurt Hinder GmbH für die großzügige Unterstützung sowie bei der VBAO für das erfolgreiche Crowdfunding.

Alle Jungmusiker*innen wünschen sich, dass sie im kommenden Jahr ihre neuen Halbtrachten bei vielen musikalischen Auftritten dann auch tragen können.