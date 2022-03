Neue Testmöglichkeiten für Schnell- und PCR-Tests in Gaisbeuren

In Gaisbeuren ist am Montag vor der Ortschaftsverwaltung (St.-Leonhard-Straße 7) eine neue Teststation eröffnet worden. Betrieben wird die Antigen-Schnelltest-Station, die ebenfalls auch PCR-Tests anbietet, nach Angaben der Stadtverwaltung von der Firma Meine-Teststation.

„Wir haben täglich von 8 Uhr bis 18 Uhr geöffnet“, wird Andreas Dold, Inhaber der Firma, in der städtischen Pressemitteilung zitiert und ergänzt: „Wenn die Station am Standort Gaisbeuren gut angenommen wird, ist eine Erweiterung der Öffnungszeiten geplant.“

Ein Termin ist nicht nötig

Der Betreiber setze die Testsoftware der Firma Huber Health Care ein. „Das System ist komplett digitalisiert, optimiert, effizient und vor allem sicher“, unterstreicht Dold laut Pressemitteilung. Es sei lediglich eine einmalige Registrierung notwendig. Danach könne ohne Voranmeldung einfach mit dem erstellten QR-Code zum Testen gekommen werden.

Die Ergebnisse gebe es dann 15 Minuten später per E-Mail oder auf eine App zugeschickt. Wer das Ganze lieber auf Papier möchte, bekomme dies auch ausgedruckt, müsse dann aber 15 Minuten warten.

„Die Testergebnisse werden direkt auf die App geschickt, in der auch die digitalen Impfnachwiese registriert werden können, so dass alles zusammen an einem Ort abrufbar ist“, wird Dold in der Mitteilung weiter zitiert.

Weiter Infos unter www.meine-teststation.de oder Telefonisch unter 0170/1060400.

Weitere Angebote für Schnelltests in Bad Waldsee:

Nach wie vor bieten die Firma GnW in der Stadthalle und die Becker’sche Apotheke kostenlose Schnelltests in Bad Waldseer an. In der Stadthalle werden keine Termine vergeben. Bei der Apotheke sollte unter www.beckersche-apotheke.de ein Termin gebucht werden.

Testzeiten in der Stadthalle: Montag bis Freitag von 7 bis 18 Uhr, Samstag und Sonntag von 8 bis 17 Uhr. In der Stadthalle Bad Waldsee sind derzeit keine PCR-Testungen möglich. Weitere Informationen sind unter www.coronatest-rv.de zusammengestellt.