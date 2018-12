Neue Termine bei der Müllabfuhr

Die Leerungstermine der Müllabfuhr ändern sich in einigen Städten und Gemeinden im Kreis Ravensburg im kommenden Jahr. Das teilt das Landratsamt auf SZ-Nachfrage mit.

Die Tourenplanung für die Müllabfuhr ist Sache des jeweils vor Ort beauftragten Entsorgungsunternehmens. Diese Touren sollen 2019 in einigen Kommunen optimiert werden, was zu Änderungen der Abfuhrtage führt. Ob sie die Änderungen betreffen, können Bürger über den Abfallkalender erfahren, der vor einigen Tagen an 122 000 Haushalte im Landkreis ging. Informationen gibt es auch im Internet unter www.landkreis-ravensburg.de, Rubrik „Abfallwirtschaft“.

Nach Auskunft des Landratsamtes gibt es im Kreis Ravensburg 131 verschiedene Müllabfuhrbezirke, davon allein 24 in Ravensburg und 14 in Weingarten. Abgefahren wird der Abfall aus 5749 Straßen.