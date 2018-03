Seit dem Gumpigen Donnerstag gilt auf der B30 in Gaisbeuren nachts ein Tempolimit von 40 Stundenkilometern. Aber nicht nur von 22 bis 6 Uhr müssen die Verkehrsteilnehmer ihre Geschwindigkeit anpassen. Auch tagsüber hat es eine Veränderung gegeben. Die Stadt plant vermehrte Geschwindigkeitskontrollen.

Etliche Narren vermuteten hinter der plötzlichen und unangekündigten Schildermontage einen Rathausstreich. Und auch einige Gemeinderäte zeigten sich ob des bereits ausgelobten Tempolimits verwundert. Schließlich wurde der Gemeinderat nicht über die Verkehrsmaßnahme informiert. Der Grund der formlosen Umsetzung war gleichwohl keine bewusste Entscheidung. „Die Schilder wurden versehentlich zu früh montiert – aufgrund von erkrankten Personen“, schildert Rathaussprecherin Brigitte Göppel die unglückliche Verquickung der Umstände.

Nun hängen die runden, rotumrandeten Schilder mit der schwarzen Zahl 40 an der B30 eben zu früh. Auf die Konsequenz hat das allerdings keine Auswirkung. „Die Einhaltung der Geschwindigkeit soll in Zukunft durch sich steigernde Maßnahmen gefördert beziehungsweise kontrolliert werden“, teilt Göppel mit. Wie diese Maßnahmen im Detail aussehen und wie häufig tatsächlich kontrolliert wird, bleibt abzuwarten. Fakt ist, dass die Stadt die Geschwindigkeitsreduzierung im Rahmen der Umsetzung des Lärmaktionsplans veranlasste. Mit dem neuen nächtlichen Tempo 40 erhofft sich die Stadt eine Reduzierung des Straßenverkehrslärms. Über die Umsetzung des Lärmaktionsplans wird die Stadt die Mitglieder des Ausschusses für Umwelt und Technik in der nächsten öffentlichen Sitzung am Montag, 26. Februar, informieren, so Göppel.

Bei der Initiative B30 wird die Verkehrsmaßnahme kritisch bewertet. Speziell beim Thema Lärmminderung äußert Franz Fischer Bedenken: „128 von hohen Lärmpegeln betroffene Anwohner werden damit entlastet, wobei für lediglich zwei Bewohner der Lärmpegel unter 55 Dezibel sinkt, für die große Mehrheit aber hoch bleibt.“ Fischer weist darauf hin, dass die Welt-Gesundheits-Organisation (WHO) empfiehlt, nächtliche Außenmittelungspegel von 45 Dezibel nicht zu überschreiten.

Mit der Einführung der nächtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung in Gaisbeuren verfügt nun auch der letzte Ort an der B30 über aktive Lärmschutzmaßnahmen, teilt Fischer mit. Zuletzt sei in Gaisbeuren im Jahr 1989 lediglich ein Zuschuss für den Einbau einzelner Lärmschutzfenster gewährt worden. 2004 sei ein leiserer Fahrbahnbelag in Aussicht gestellt, im Oktober 2004 jedoch ein besonders lauter Fahrbahnbelag eingebaut worden. „Ob das nächtliche Tempolimit eingehalten wird ist eher zu bezweifeln“, so Fischer.

Mit der Umstellung einher geht auch die Veränderung der bisherigen Höchstgeschwindigkeit von 60 km/h am Tag. In Gaisbeuren gilt nun Tempo 50. „Mit der Reduzierung auf 50 km/h tagsüber wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit ebenfalls auf das seit Jahrzehnten in Deutschland geltende generelle Tempolimit in Ortsdurchfahrten angepasst“, kommentiert Fischer diese Maßnahme.