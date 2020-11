Neue Tagesmütter stehen für Kinderbetreuung zur Verfügung

13 Tagesmütter haben im Oktober erfolgreich mit einem Kolloquium den Qualifizierungskurs zur Kinderbetreuung abgeschlossen. Wie die Caritas Bodensee-Oberschwaben mitteilt, bieten die Vermittlungsstellen im Landkreis Ravensburg in Kooperation mit dem Jugendamt Ravensburg jedes Jahr einen Qualifizierungskurs für Tageseltern an.

Alle Teilnehmer stehen nun für ihren Einsatz als Tagesmutter oder -vater sowie als Betreuung im Haushalt der Eltern zur Verfügung. Schwerpunkte im Kurs sind pädagogische Themen wie die Sprachentwicklung und -förderung, Entwicklung des Kindes, Kommunikation mit Kindern und Naturpädagogik, aber auch Zeit, um die eigene Arbeit zu reflektieren. Alle Teilnehmer schreiben eine Konzeption, und der Kurs schließt mit einem Abschlusskolloquium ab. Die Kosten für eine Tagespflegeperson liege in der Regel nicht höher als der Betrag für den Platz in einer Kinderkrippe. Die Kindertagespflege könne bis zum 14. Lebensjahr in Anspruch genommen werden. Infos über die geltenden einkommensunabhängigen Kostenbeiträge, wonach der Eigenanteil der Eltern pro Betreuungsstunde bei der Tagesmutter bei 2,60 Euro pro Stunde bei einem Kind liege, sowie die entsprechenden Antragsunterlagen gibt es bei den Vermittlungsstellen für Kindertagespflege und auf der Homepage www.tagespflege-ravensburg.de. Ein weiterer Vorbereitungskurs für Tagespflegeeltern startet im Januar in Leutkirch sowie im Juni 2021 in Bad Waldsee. Weitere Infos bei Dagmar Soherr und Christine Leierseder, Telefon 07524 / 40116812, per E-Mail an tagesmuettervermittlung-bw@caritas-bodensee-oberschwaben.de oder unter www.tagespflege-ravensburg.de