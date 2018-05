Neue Ständige Diakone für die Diözese

Unter dem Leitwort „Ihr alle habt Anteil an der Gnade“ wird Bischof Gebhard Fürst am Samstag, 19. Mai, um 10 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Reute vier Männer zu Diakonen weihen. Nach ihrer Weihe werden sie als Diakone im Zivilberuf in ihren Heimatgemeinden arbeiten. Geweiht werden laut Pressemitteilung der Diözese Rottenburg-Stuttgart:

Thomas Bieg

Thomas Bieg (50) wurde in Abtsgmünd im Ostalbkreis geboren, ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Abtsgmünd. Er erlernte den Mechanikerberuf, bildete sich weiter zum Industriemeister und arbeitet heute in der Drehteilefertigung. Er war lange im Kirchengemeinderat sowie in liturgischen Diensten als Lektor, Kommunionhelfer, Leiter von Wort-Gottes-Feiern und als Aushilfsmesner tätig. Prägend für ihn war sein Zivildienst in den sozialen Diensten des DRK, in der Altenpflege und im Behindertenfahrdienst. In der Kirchengemeinde St. Bonifatius in Aalen-Hofherrnweiler wird Bieg in der Caritas-Arbeit und in der Seniorenpastoral arbeiten.

Michael Görg

Michael Görg (48) wurde in Siegen geboren, ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Grafenau bei Böblingen. Nach einem Ingenieursstudium arbeitete er als IT-Ingenieur. In den vergangenen Jahren arbeitete er als Prozess-Ingenieur und engagierte sich im Betriebsrat. In seiner Heimatgemeinde St. Leonhard in Dätzingen war er als Lektor, Kommunionhelfer, im Kirchengemeinderat und als Leiter von Wort-Gottes-Feiern tätig. In der Kirchengemeinde St. Bonifatius in Böblingen wird sich Görg in der Caritas-Arbeit und in der Begleitung von Menschen in der Arbeitswelt einsetzen.

Elliott Robertson

George Elliott Robertson (50) wurde in Mobile/Alabama (USA) geboren, ist verheiratet, hat einen Sohn und lebt in Herrenberg. Vor 27 Jahren wurde er als Offizier der US-Armee in Deutschland stationiert. Seit 2007 arbeitet er als Einkaufsleiter bei der Firma Robert Bosch. Seit Jahren ist er als Lektor, Kommunionhelfer und im Liturgieausschuss tätig. Robertson ist bei einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung ehrenamtlich aktiv. In der Kirchengemeinde St. Stephanus in Ammerbuch-Poltringen wird er sich in der Caritas-Arbeit und für behinderte Menschen engagieren. Auch in seinem beruflichen Umfeld will Robertson diakonisch wirken.

Ralf Weitzenberg

Ralf Weitzenberg (47) wurde in Reutlingen geboren, ist verheiratet und lebt zusammen mit seiner Frau und drei Kindern in Tübingen-Hirschau. Nach dem Studium der Elektrotechnik und der Betriebswirtschaftslehre begann er seine berufliche Laufbahn bei den Stadtwerken in Tübingen als Vertriebsmitarbeiter. Heute arbeitet er für die Firma Bizerba als Vertriebstrainer, Moderator und Coach. Er leitet zudem Meditationskurse. Nebenberuflich ist er Leiter von Wort-Gottes-Feiern und bietet Exerzitien an. In der Kirchengemeinde St. Ägidius in Hirschau wird sich Weitzenberg in der Seelsorge für Kranke und benachteiligte Menschen sowie mit kontemplativen Angeboten für Männer in schwierigen Lebensphasen engagieren.

Insgesamt 300 Ständige Diakone

Das Ständige Diakonat wurde vor 50 Jahren in der württembergischen Diözese eingeführt. Einst eine Durchgangsstufe zum Priesteramt, sind es heute verheiratete und unverheiratete Männer, die dieses Amt ausüben. Im vergangenen Jahr gab es in Deutschland rund 3300 Ständige Diakone, im Jahr 2000 waren es rund 2400; in der Diözese Rottenburg-Stuttgart sind es rund 300.