Neue Software vereinfacht Essensbestellung und Bezahlung in der Waldseer Schulmensa

Seit dem 7. März wird an der Mensa am Bad Waldseer Schulzentrum Döchtbühl das Programm „Mensa-Max“ eingesetzt. Das teilt die Stadtverwaltung in einem Presseschreiben mit. Damit starte nun für alle Beteiligten eine „noch einfachere und transparentere Essensbestellung und -bezahlung“ mit dieser internetbasierten Web-Lösung.

Auch ein Abo-Essen lässt sich einrichten

Die Nutzer und vor allem die Eltern haben laut Stadt jederzeit Einblick in das Nutzerkonto, können den Kontostand einsehen und erhalten frühzeitig eine Information per E-Mail, falls das Guthaben auf dem Konto nicht mehr lange ausreicht. Die Bestellung und Abbestellung sei durch einfaches Anklicken des Menüs im Speiseplan vollzogen und wer es ganz bequem haben will, könne ein Abo-Essen einrichten.

Hauptvorteile für die Eltern seien das Aufladen des Guthabenkontos rund um die Uhr von zuhause aus oder auch als Dauerauftrag bei der Bank. Auch Bareinzahlungen auf das Mensakonto seien bei der Volksbank möglich.

Bisherige Mensakarten können weiterverwendet werden

„Die bisher ausgegebenen Mensakarten können dabei weiterverwendet werden“, so die Stadt. Nach der Anlage eines Nutzerkontos könne die Mensakarte beim nächsten Besuch der Mensa mit diesem Konto verbunden werden. Das bisherige Guthaben auf der Mensakarte werde auf das neue MensaMax-Konto übertragen.

Stadt bittet um Vorbestellungen

Im Mensabetrieb werden laut Stadtverwaltung weiterhin einige Essen mehr bereitgestellt, als durch alle Nutzer vorbestellt seien – somit könne für Kurzentschlossene auch noch ein Essen zur Verfügung stehen (solange der Vorrat reicht). Aus Gründen der Nachhaltigkeit bitte die Stadt jedoch um Vorbestellung – ein Essen ohne Vorbestellung koste 50 Cent mehr.

Preise wurden erst im Herbst angehoben

Die Preise für das Essen in der Waldseer Schulmensa wurde derweil erst unlängst nach mehr als zehn Jahren angehoben (die SZ berichtete). Das beschloss der Gemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung am 25. Oktober einstimmig. Schülerinnen und Schüler bezahlen seitdem 4,60 Euro (statt zuvor 3,90 Euro) für das Mittagessen. Lehrkräfte sowie weitere Mitarbeitende des Schulzentrums sechs Euro. Das Dessert kostet 40 Cent. Wer nicht vorbestellt, zahlt für das Essen einen Aufschlag von 50 Cent. Einen Preisnachlass in Höhe von 20 Prozent für das Mensa-Essen gibt es auf Antrag bei der Stadt für Familien mit mindestens drei Kindern.

Die Speisepläne und weitere Infos gibt es unter: www.bad-waldsee.de/info/mens1a