Neue Sauna macht rund 33 000 Euro Verlust

In der jüngsten Gemeinderatssitzung im Haus am Stadtsee hat Sabine Nägele, Verwaltungsleiterin der Städtischen Rehaklinken, der Öffentlichkeit erstmals die Besucherzahlen der neuen Sauna- und Wellnessanlage bei der Waldsee-Therme präsentiert. So besuchten im Zeitraum zwischen April 2017 und März 2018 insgesamt 23 650 Gäste die Sauna. Pro Tag waren es im Durchschnitt 65, kalkuliert waren 95. Finanziell ergab sich ein Verlust von rund 33 000 Euro, einkalkuliert waren 25 000 Euro.

Die Einnahmen lagen im ersten Sauna-Jahr unter Plan, führte Nägele aus. Kalkuliert wurde für Sauna und Wellness mit 650 000 Euro (nur Sauna: 506 000 Euro), eingenommen wurden 478 130 Euro (nur Sauna: 395 439 Euro). Dafür waren die Ausgaben niedriger: Anstatt 675 000 Euro lagen sie bei 510 749 Euro. Somit ergibt sich ein Verlust von 32 619 Euro. Da die Marktpositionierung der Sauna etwa zwei bis drei Jahre dauere, seien die Städtischen Rehaklinken zufrieden mit dem Ergebnis, auch wenn man sich natürlich verbessern wolle.

Die meisten der 23 650 Sauna-Gäste kamen zwischen September und April, die meisten davon im Januar. Etwa 30 Prozent der Besucher gaben auf freiwilligen Fragebögen an, zuvor in der Therme gewesen zu sein. 1800 Massagen wurden gebucht, was Einnahmen in Höhe von 54 993 Euro bedeutete. Die anderen Angebote (Day Spa, Rhassoul und Aquajet) wurden insgesamt von 1866 Besuchern gebucht und brachten insgesamt Einnahmen in Höhe von 27 698 Euro.

Auf die Therme-Besucher hatte die neue Sauna- und Wellnessanlage laut Nägele keine negativen Auswirkungen. „Die Besucherzahlen sind in den vergangenen drei Jahren angestiegen.“ So gab es im Vergleich zu 2016/2017 einen Anstieg um 2910 Besucher auf insgesamt 240 587 Gäste 2017/2018. Die Erlöse der Therme betrugen 1 014 659 Millionen Euro (Plus zum Vorjahreszeitraum: 85 527 Euro).

Therme auch bei Waldseern beliebt

Erfreulich sei, dass 23 Prozent der Therme-Besucher aus der Kurstadt seien. „Die Therme wird vor Ort in der Bevölkerung gut angenommen“, resümierte Nägele. Viele Gäste kämen aus den Städten in der Nachbarschaft wie Biberach, Bad Saulgau, Memmingen und aus dem Bodenseekreis. Auch Besucher aus der Schweiz und Österreich kommen in die Waldsee-Therme. Fünf Prozent aller Besucher seien Rehapatienten. Auch was die Altersstruktur der Besucher anbelangt, zeigte sich Nägele zufrieden: ein Drittel aller Gäste sei unter 40 Jahren. „Das ist die Zielgruppe der Zukunft.“

Weitere Besucher-Ergebnisse aus freiwilligen Fragebögen waren laut Nägele der Hinweis auf benutzerunfreundliche Duscharmaturen, die aber bereits umgebaut worden seien, sowie ein fehlender Raucherbereich draußen, der zwischenzeitlich ebenfalls schon eingerichtet worden sei. Gleiches gelte für zuvor fehlende Uhren im Außenbereich. Was von vielen Gästen bemängelt wurde, war die fehlende Gastronomie. „Viele empfinden es aber auch als Vorteil, weil es ohne Bistro- oder Snackbar ruhiger ist“, so Nägele.

Gelobt wurden in der Besucherumfrage nach Angaben von Nägele das freundliche Personal, die Sauberkeit, die Aufgüsse, die „tollen“ Ruheräume zur Entspannung, das warme Außenbecken, die Liegewiese sowie die kostenlosen Getränke (Tee/Wasser) und Snacks (Rosinen/Äpfel).