Neue Referendarinnen an der Realschule

Das Lehrerteam der Realschule Bad Waldsee wird laut Pressemittteilung durch zwei neue Referendarinnen unterstützt. Tatjana Gurlebaus hat in Weingarten studiert und unterrichtet die Fächer Erdkunde, Deutsch und Englisch. Sie ist 30 Jahre jung und lebt gemeinsam mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern in Bad Waldsee. Am liebsten liest sie in ihrer Freizeit und unternimmt mit ihrer Familie Ausflüge in die Natur.

Janine Mayer unterrichtet die Fächer AES, Englisch und Ethik. Sie ist 26 Jahre jung und mit ihrem Mann in Baienfurt wohnhaft. Studiert hat sie an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten. Während des Studiums engagierte sie sich im studentischen Kulturverein Alibi Da sie dort bereits seit fünf Jahren tätig ist, möchte sie dieses Ehrenamt auch während des Referendariats gerne beibehalten. Den Rest ihrer Freizeit verbringt sie gerne am Bodensee, da dort ihre Wurzeln liegen.