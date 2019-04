Neue Referendare an der Realschule Bad Waldsee

Das Lehrerteam der Realschule Bad Waldsee wird künftig durch zwei neue Referendare unterstützt. Anna Schneider (Foto: Realschule) unterrichtet die Fächer Deutsch, Geschichte und katholische Religion. Die gebürtige Bad Saulgauerin hat an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten studiert. Dominik Sauter stammt aus der Gemeinde Wilhelmsdorf und hat ebenfalls in Weingarten studiert. Er unterrichtet die Fächer Musik, Mathematik und Technik. Im ersten Ausbildungsabschnitt bis zu den Sommerferien werden die neuen Referendare von ihren Mentoren begleitet und unterrichten sowie hospitieren in den Klassen, bevor sie dann ab dem neuen Schuljahr eigenständig unterrichten werden.