Neue Philharmonie Berlin in Bad Waldsee: Großes Interesse an Orchester-Konzert

Ein Klassik-Orchester-Konzert der besonderen Art erwartet die Besucher am Mittwoch, 9. November, um 19.30 Uhr im Haus am Stadtsee in Bad Waldsee. Dann spielen rund 50 Musiker der Neuen Philharmonie Berlin anlässlich der neuen Konzertreihe „Schwäbische.Klassik.Sterne!“, die von Schwäbisch.Media ins Leben gerufen wurde. Es gibt nur noch wenige Restkarten.

Emotionen durch klassische Musik

Klassische Musik sorgt für Emotionen. Ganz gleich, ob es sich um das Klavierkonzert a-Moll op. 16 des norwegischen Komponisten Edvard Grieg handelt oder die 5. Sinfonie e-Moll von Pjotr Tschaikowski. Live gespielt wird die Musik wahrlich zum Hörgenuss. Daher verwundert es auch nicht, dass das Konzert in Bad Waldsee bereits fast ausverkauft ist. Es gibt lediglich noch ein paar Restkarten in der Tourist-Information in der Ravensburger Straße in Bad Waldsee. Interessierte können sich die Tickets auch telefonisch bestellen unter Telefon 07524 / 941342. Die Karten kosten 23 Euro, Abokarten-Besitzer zahlen 20 Euro und Schüler und Studenten 12 Euro.

Musikbegeisterte, die keine Karten mehr für Bad Waldsee ergattern konnten, haben noch eine zweite Möglichkeit, die Spitzenmusiker in der Region erleben zu können. Und zwar am 11. November um 19 Uhr im Kurzentrum in Bad Buchau. Tickets gibt es bei Schwäbisch.Media unter Telefon 0751 / 29555777 oder in der in der dortigen Tourist-Info.

Die Veranstaltungsreihe ist beim Partnerverlag – die Nordkurier Mediengruppe in Neubrandenburg – bereits auf großes Echo gestoßen. Der Konzert-Abend wird von Andreas Schulz dirigiert und TV-Moderator Juri Tetzlaff moderiert.