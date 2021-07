Neue Liegebänke laden zum Entspannen ein

Rund um den Stadtsee in Bad Waldsee stehen seit Neuestem drei Doppel-Liegebänke. Sie wurden laut Pressemitteilung der Stadt Bad Waldsee in den vergangenen Wochen zwischen den Kastanien in der Kastanienallee (zwischen Skaterplatz und Ruderverein), in der Grünfläche unterhalb des Spitals sowie auf der Grünfläche am Alpinbeet (Nähe Biberacher Straße) aufgebaut und wurden aus nachhaltig bezogenen Lärchen- und Douglasienhölzern gefertigt. Sie dienen als Ergänzung zu den bereits hergerichteten Sitzbänken rund um den Stadtsee und sollen zum Ausruhen, Entspannen und Genießen einladen. Schon jetzt sind die Liegen bei gutem Wetter fast ständig belegt, weshalb die Stadt überlegt, im kommenden Jahr weitere dieser schönen und gemütlichen Liegen aufzustellen. Foto: Stadt Bad Waldsee/Brigitte Göppel