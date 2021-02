Neue Leitung im Seniorenzentrum

Seit Jahresbeginn ist Ursula Rauch die neue Einrichtungsleitung im Seniorenzentrum der Zieglerschen Altenhilfe in Bad Waldsee. Gemeinsam mit Pflegedienstleitung Natalie Hoss und dem Team des Seniorenzentrums bereitet sie aktuell den Umzug vom Klosterhof in den Neubau in der Seidenstraße 5 vor. wie die Sozialeinrichtung mitteilt.

„Das ist natürlich eine große Aufgabe. Aber es macht Freude, ein neues Haus mitgestalten und mit Leben erfüllen zu können“, sagt die Fachfrau. Sehr dankbar sei sie dafür, dass die Stimmung im Haus trotz der deutlichen Mehrbelastung durch die Corona-Krise gut ist und dass nahezu alle Bewohner bereits zum zweiten Mal geimpft worden seien.

Berufsbegleitendes Studium

Die 51-Jährige ist gelernte Altenpflegerin mit Weiterbildungen zur Wohnbereichs- und Pflegedienstleitung. Bis vergangenen Oktober hat sie an der Hochschule Neu-Ulm ein sechssemestriges, berufsbegleitendes Studium in der Fachrichtung Management für Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen absolviert und mit dem „Bachelor“ abgeschlossen.

Ihre Entscheidung für die Altenhilfe hat Rauch laut Pressemitteilung nach verschiedenen Praktika in Krankenhäusern und Pflegeheimen schon sehr früh getroffen: „Ich habe gemerkt, dass ich sehr gerne mit älteren Menschen arbeite, dass mich die Geschichten faszinieren und dass ich gerne mit dazu beitragen will, den Lebensabend von älteren Menschen so angenehm wie möglich zu gestalten.“ Weil in der Altenhilfe kein Tag wie der andere sei und jeder Tag Neues bereithalte, habe sie diese Entscheidung auch nie bereut, so Ursula Rauch abschließend.