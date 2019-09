Neue Lehrerinnen am Gymnasium Bad Waldsee

Zum Ende des Schuljahres haben am Gymnasium Bad Waldsee Verabschiedungen zur Beendigung des Referendariats und zum Eintritt in den Ruhestand statt gefunden. Nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung verließen die Junglehrkräfte am Ende ihrer Referendarzeit das Gymnasium Bad Waldsee, um nun neue Aufgaben wahrzunehmen, teilte das Gymnasium Bad Waldsee mit.

In den Ruhestand verabschiedet wurde Chantal Rädle, die seit dem Schuljahr 2003-2004 am Gymnasium Bad Waldsee die Fächer Deutsch und Französisch unterrichtete. Während dieser Zeit brachte sie sich nicht nur im Unterricht ein, sondern nahm vielfältige Aufgaben wie den Fachvorsitz Französisch, Organisation und Durchführung von Studienfahrten und Betreuung der Schülerzeitung wahr. Neben einer Würdigung durch die Schulleitung nahmen auch die Fachschaften in sehr persönlicher Weise Abschied von ihrer langjährigen Kollegin.

Mit der Verabschiedung von Hans Ehinger verließ ein Bad Waldseer Urgestein das Gymnasium. Er war seit 2002 nicht nur Biologie- und Sportlehrer, Fachschaftsvorsitzender, Personalrat, „Motor“ für außerunterrichtliche Aktivitäten wie Klettern und Surfen, sondern bildete darüber hinaus auch immer eine wichtige Nahtstelle zwischen Schule und Kommune durch sein Engagement zum Beispiel bei Spektrum K, die Mitwirkung bei Sportentwicklungsplänen und vielem mehr.

Zum Schuljahresbeginn traten vier neue Lehrerinnen ihren Dienst am Gymnasium Bad Waldsee an: Anne-Katrin Baumann unterrichtet ab diesem Schuljahr ihre Fächer Englisch, Ethik und Sport in Bad Waldsee.

Asya Celik absolvierte im vergangenen Schuljahr ihr Referendariat. Nun hat sie eine feste Stelle mit den Fächern Englisch und Mathematik hier am Gymnasium.

Milena König übernimmt hier an ihrer neuen Stammschule Deputate in den Fächern Französisch und Mathematik. Lucia Reck hat am Gymnasium Bad Waldsee ihre erste feste Stelle bekommen. Sie unterrichtet die Fächer Französisch und katholische Religion.