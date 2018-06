Neue Lehrer an der Döchtbühlschule

Zu Beginn des neuen Schuljahres sind wie in jedem Jahr neue Mitarbeiter an die Döchtbühlschule gekommen. Heuer treten fünf Kolleginnen ihren Dienst an. Sabine Menig und Ulrike Heizmann-Brand kommen beide aus Bad Wurzach und werden in verschiedenen Klassen als Fachlehrer Religion unterrichten. Ilona Schädler war zuvor in Gebrazhofen als Klassenlehrerin in der dritten und vierten Klasse im Einsatz und wird nun als Fachlehrerin in der Grundschule arbeiten. Simone Knupfer ist vielen Schülern noch bekannt, sie kehrt nach einem Sabbatjahr wieder an die Schule zurück und wird als Klassenlehrerin einer zweiten Klasse unterrichten. Martha Schüle kommt von der Förderschule Bad Waldsee über den Pausenhof und wird in der „Smile“-Klasse arbeiten. Foto: Privat