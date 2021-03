Neue Lehramtswärterinnen an der Döchtbühlschule

Seit Mitte Februar sind an der Döchtbühlschule zwei neue Kolleginnen im Einsatz: Katharina Hauck wird im kommenden halben Jahr in der Werkrealschule im Bereich Alltag, Ernährung und Soziales sowie in Biologie die Großen unterricten und Annika Lahn startet ihre Lehrerkarriere in der Grundschule im Bereich Mathematik und Religion. Die Schule wünscht einen guten Start unter denkwürdigen Bedingungen vor Ort und viel Freude und Erfolg bei der Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen.