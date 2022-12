Neue LED-Leuchten sparen kräftig Strom

In der Realschule wurde im Rahmen von Energieeinsparmaßnahmen ein weiterer Abschnitt einer Sanierung der Innenbeleuchtung durchgeführt. In diesem 2. Bauabschnitt wurden insgesamt 131 alte Leuchtstoffröhren abgebaut und durch 104 neue LED-Leuchten ersetzt. Jährlich können so rund 10.781 Kilowattstunden Strom eingespart werden, wie die Stadt mitteilt. Und rechnet man die CO2-Einsparung auf die 20-jährige Lebensdauer dieser energiesparenden Technik zusammen, so ergeben sich rund 127 Tonnen. LED-Lampen benötigen gegenüber herkömmlichen Leuchtstoffröhren bis zu 60 Prozent weniger Strom und „leben“ etwa fünf Mal so lange (etwa 20 Jahre). Neben dem Austausch der Lampen wurden auch Präsenzmelder installiert. So wird nur dann das Licht eingeschaltet, wenn es auch wirklich gebraucht wird. Der Lampenaustausch hat insgesamt 37.200 Euro gekostet. Vom Bund gab es einen Zuschuss in Höhe von 11.160 Euro. Der Lampenaustausch wird sich (ohne Einrechnung des Zuschusses) innerhalb von weniger als zehn Jahren bezahlt machen – im Fall der derzeitig steigenden Strompreise geht es noch einiges schneller.