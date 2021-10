Neue Ladestation für E-Bikes in Bad Waldsee

In der Ravensburger Straßec in Bad Waldsee, neben der Tourist-Information, gibt es seit dieser Woche eine neue Lademöglichkeit für Elektrofahrräder. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Sie ist Bestandteil einer Schließfachanlage. „Hier lässt sich der Akku sicher verstauen und gleichzeitig aufladen“, heißt es in der Mitteilung. Die Buchung funktioniere wie bei den bereits bestehenden Radboxen am Bahnhof – bequem von zu Hause aus oder vor Ort per Smartphone. Die Kosten betragen laut Stadt 50 Cent für zwei Stunden oder 1 Euro für einen ganzen Tag.