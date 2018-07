Neue Ladesäule auf dem Parkplatz Hittisweiler Straße

Eine weitere Elektroladesäule für Elektroautos ist am Montag auf dem öffentlichen Parkplatz in der Hittisweiler Straße in Betrieb genommen worden. Bei der Anlage handelt es sich um die erste öffentliche Schnellladesäule in der Region.

Wie Rathaussprecher Alfred Maucher während der Sitzung der Sportgemeinschaft am Dienstagabend erklärte, kann der Akku in gerade einmal 30 Minuten zu 80 Prozente geladen werden. Die Säule verfüge über einen sogenannten „Tripple-Charger“, der alle gängigen Steckeranschlüsse biete. Die Nutzung ist kostenpflichtig. Und wie die Stadt mitteilt, ist die Säule in allen überregionalen Verzeichnissen gelistet und kann mit allen gängigen Ladekarten und Abrechnungs-Apps genutzt werden.

Der Aufbau der Ladesäule steht in Zusammenhang mit einem Förderprojekt. Angestoßen vom Verein Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben (REMO) beteiligt sich die Stadt Bad Waldsee neben drei den Gemeinden Friedrichshafen, Boms und Meckenbeuren am Projekt des Systemanbieters für Elektromobilität „E-WALD“. Ziel dabei ist es, mit batterieelektrischen Mobilitätsangeboten neue Konzepte im Verkehrsbereich zu entwickeln und zu testen, um insbesondere Verbesserungen hinsichtlich Netzdichte und Bedienhäufigkeit im öffentlichen Nahverkehr zu erreichen.

Neben der Elektroladesäule stellt „E-WALD“ der Stadt Bad Waldsee für zwei Jahre ab voraussichtlich September/Oktober zudem einen batteriebetriebenen Minibus zur Verfügung. „Diesen Bus können die Vereine reservieren und nutzen und kostet sie nichts“, erklärte Maucher den rund 20 Sportvereinsvorständen. Für private Zwecke könne der Siebensitzer allerdings nicht genutzt werden. Interessenten sollen der Stadt ihren Bedarf frühzeitig mitteilen, so Maucher.