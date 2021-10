Neue Kurse bei der VHS Bad Waldsee

Die Volkshochschule Bad Waldsee (VHS) bietet im November neue Kurse an. Interessierte können sich bei der Einrichtung anmelden.

Das „Training für die Realschulabschlussprüfung“ im Fach Mathematik unter Leitung von Fatih Patir (Kurs-Nr. 212-60204) startet ab Mittwoch, 10. November, zwischen 17 und 18.30 Uhr und findet insgesamt zehnmal wöchentlich statt. Die Kursteilnahme kostet 49 Euro. Veranstaltungsort ist der Raum 2, erstes OG der VHS, Klosterhof 2, Bad Waldsee.

Der Kurs „Selbst gemacht – Geld gespart“ am Freitag, 19. November, von 15.30 bis 22 Uhr unter Leitung von Lisa Vandea (Kurs-Nr. 212-20603) vermittelt Kenntnisse für Reparaturen im Haushalt. Es sind keine Grundkenntnisse notwendig, die Werkzeuge werden gestellt. Die Kursgebühr beträgt 60 Euro, die Materialkosten von 10 Euro werden im Unterricht abgerechnet. Veranstaltungsort ist das Pfaffenstüble im Klosterhof 3 in Bad Waldsee.

Bei Leiterin Gabriela Schleich lernen die Kursteilnehmer, wie sie ein Fotobuch für alle Anlässe erstellen. Der Kurs (Kurs-Nr. 212-21100) findet an zwei Terminen am Samstag, 20. November, und Samstag, 27. November, von 9 bis 12 Uhr statt. Teilnehmer müssen ihre Fotos auf einem USB-Stick mitbringen. Grundkenntnisse in Windows oder Apple sind Voraussetzung. Die Kursgebühr beträgt 66 Euro. Veranstaltungsort ist die VHS, Raum 2, erstes OG.

Beim „Ladies Day“ mit Leiterin Diana Paul (Kurs-Nr. 212-30123) geht es am Samstag, 20. November, von 9.30 Uhr bis 16.15 Uhr um die Themen Bewegen und Entspannen. Kursteilnehmer müssen Sportkleidung, Wechselkleidung, eine Gymnastikmatte, eine Decke, dickere Socken, Sportschuhe, ein Handtuch und ausreichend zu trinken mitbringen. Die Kursgebühr beträgt 66 Euro. Veranstaltungsort ist der Gymnastikraum der VHS im EG.

Einen Mutter-Kind-Nähworkshop (Kurs-Nr 212-21411) unter mit Sabrina Saat gibt es am Samstag, 20. November, von 9 bis 13 Uhr. Mit Unterstützung fertigen Kinder ihr eigenes kuscheliges Sternenkissen an. Der Kurs eignet sich für Kinder ab 6 Jahren. Die Begleitperson sollte erste Kenntnisse an der Nähmaschine haben. Nähmaschine, einen halben Meter Baumwoll- oder Musselinstoff, Nähgarn, Universal-Nähmaschinennadel, Stecknadeln und ein Verlängerungskabel sollen die Teilnehmer mitbringen. Kosten 46 Euro. Veranstaltungsort ist die VHS, Raum 4.

Leiterin Sabrina Hölzl bietet einen Onlinkurs via Zoom (Kurs-Nr. 212-30115) für Yin Yoga mit ätherischen Ölen an. Der Kurs startet am Donnerstag, 18. November, und findet viermal donnerstags von 18.15 bis 19.30 Uhr statt. Die Öle sind im Preis enthalten und werden nach der Anmeldung per Post zugeschickt. Der Zoom-Link erfolgt vorab per Mail. Die Kosten von 10 Euro für die Öle sind in der Kursgebühr enthalten, diese beträgt 40 Euro.