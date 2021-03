Neue Konrektorin an der Durlesbachschule in Bad Waldsee

Das Kultusministerium hat an der Waldseer Durlesbachschule eine neue Konrektorinnenstelle geschaffen, die mit Andrea Proß, bisher dort Lehrerin, in diesen Tagen besetzt wurde. Das teilt die Schule mit.

Andrea Proß studierte das Lehramt an Grund- und Hauptschulen an der Pädagogischen Hochschule Weingarten mit den Fächern Deutsch, evangelische Theologie sowie Anfangsunterricht. In den Jahren 1990/91 absolvierte sie in Bad Waldsee an der Döchtbühlschule ihr Referendariat. Ihre erste Dienststelle war in Reichenhofen bei Leutkirch. 1995 begann sie als Lehrbeauftragte am staatlichen Seminar Meckenbeuren. Von 1999 bis 2007 war ihr Dienstort die Grundschule Neuwiesen in Ravensburg, bevor sie dann nach Reute wechselte.

Seit Langem ist Proß ständige Vertretung der Schulleitung und damit für Schulleiter Bernd Scharfenort die Idealbesetzung für dieses verantwortungsvolle Amt, heißt es weiter. Sie habe immer wieder Schulleitungstätigkeiten übernommen und so ihre Talente wirkungsvoll in den Schulalltag einbringen können.