Neue Konrektorin am Bildungs- und Beratungszentrum

Simone Gutschera ist seit Schuljahresbeginn neue Konrektorin am Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum mit Schwerpunkt Lernen (SBBZ-L). Bürgermeister Matthias Henne und die für Schulen zuständige Fachbereichsleiterin Gerlinde Buemann haben sie in der vergangenen Woche namens der Stadt herzlich mit einem Blumenstrauß begrüßt und ihr einen guten Start gewünscht. Simone Gutschera hatte bisher am SBBZ-Lernen in Altshausen als Klassenlehrerin gearbeitet.

Nachdem sie die Zusage für Bad Waldsee erhalten hatte, ermöglichte ihr die Schule in Altshausen bereits ab Juni, an zwei Tagen pro Woche an ihren neuen Arbeitsplatz zu kommen. Somit ist die 37-jährige Sonderpädagogin bereits sehr gut eingearbeitet und in ihrer neuen Schule angekommen. „Das war keine Selbstverständlichkeit. Dafür bin ich meinem Kollegen in Altshausen sehr dankbar“, sagte sie. „Es ermöglicht uns nun, dass wir eingespielt in das neue Schuljahr starten können“, freute sich auch Schulleiter Jochen Mikat. Sie habe sich in Bad Waldsee sofort wohl gefühlt, erklärte Simone Gutschera. Auf die neuen Aufgaben und Herausforderungen freue sie sich ebenso wie auf die Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen.