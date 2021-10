Neue Info-Broschüre über das Sportangebot ist erschienen

In Zusammenarbeit mit der Stadt Bad Waldsee hat die Sportgemeinschaft Bad Waldsee erstmalig die Informationsbroschüre „Sport in Bad Waldsee – mach mit!“ herausgegeben.

Darin sind laut Pressemitteilung unter anderem Informationen über die Bad Waldseer Sportvereine und ihre Angebote sowie eine Übersicht mit den aktuellen Sportstätten im Stadtgebiet und den Ortschaften enthalten. Die Broschüre liegt gratis im städtischen Bürgerbüro und der Tourist-Information aus.

Zurzeit wird die Broschüre auch in den Sportvereinen, in den Schulen und in den Kindergärten verteilt. Junge Familien werden sie in Zukunft auch in den Elternpaketen der Stadt finden. Neubürger erhalten sie über die entsprechenden Informationsmappen.