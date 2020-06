Neue Hymer-Marke erhält Auszeichnungen

Die jüngste Marke der Erwin-Hymer-Group (EHG), „Crosscamp“, ist mit zwei German Brand Awards 2020 ausgezeichnet worden. Das geht aus einer Pressemitteilung des Bad Waldseer Unternehmens hervor.Die Jury des vom Rat für Formgebung gegründeten Instituts habe sich beeindruckt von dem unter dem Trendthema „Urban Outdoor" zusammengefassten Gesamtkonzept der 2019 ins Leben gerufenen Marke gezeigt. Die Experten hätten insbesondere die „konsequente Übertragung des wachsenden Urban-Outdoor-Trends in ein innovatives Fahrzeugkonzept", die „starke und sehr gute Marken-Herleitung", den „griffigen Namen" sowie die „authentische Markenwelt" rund um die junge Camper Van-Marke gelobt. Ob in der Stadt, als Transporter für Einkauf und Umzug oder als voll ausgestatteter Camper für das Natur- und Freizeiterlebnis am Wochenende: Der „Crosscamp“ spreche neue Zielgruppen und die Bedürfnisse von „Millennials“ und „Generation Y“ an. Foto: Erwin Hymer Group