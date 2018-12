Neue Herausforderung für Kletterer

Die Kletterwand in der Eugen Bolz Schule neu geschraubt haben mehr als 30 Freiwillige aus der Jugendabteilung des DAV und dem Erwachsenenklettern zum Jahresende hin. Wie aus einer Pressemitteilung des DAV hervorgeht, sind in der Wand, die 12 bis 15 Meter breit und bis zu 9 Meter hoch ist, insgesamt 25 Routen geschraubt mit jeweils 20 bis 30 Griffen. Das bedeutet, dass knapp 600 Griffe/Tritte abgeschraubt, mit Essigwasser geschrubbt, getrocknet und dann wieder eingeschraubt werden mussten. Da das Schrauben sehr anstrengend ist, gab es mittags Pizza und danach auch Kuchen und Kaffee für alle, teilt der DAV mit. Wichtig sei beim Schrauben der Routen gewesen, dass auch für jede Leistungsklasse und vor allem auch für jede Körpergröße etwas dabei ist. Denn an der Wand klettern nicht nur die Erwachsenen, sondern vor allem die Jugend und die Kinderklettergruppen des DAV, aber auch die Schüler der Eugen Bolz Schule. Auch an Neulinge und Anfänger sei gedacht worden, damit diese auch ihren Spaß mit den neuen Routen haben. Wer die Routen klettern oder einfach nur zum Schnupperklettern kommen möchte, ist laut Mitteilung jeden Dienstag willkommen (außer in den Schulferien). Um vorherige Information per Mail an klettern@dav-bad-waldsee.de wird gebeten.