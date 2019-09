Neue Gymnasiasten werden begrüßt

Den Einschulungsgottesdienst des Gymnasiums Bad Waldsee in St. Peter haben, neben den verantwortlichen Lehrkräften, zahlreiche künftige Mitschüler inhaltlich und musikalisch vorbereitet und mitgestaltet. Das teilt die Schule in einer Meldung mit. Im Anschluss begrüßte Schulleiter Robert Häusle die neuen Schulkinder und deren Eltern in der Aula des Gymnasiums. Er bestärkte die Kinder, sich in das Schulleben gestaltend miteinzubringen und zuständig zu fühlen, wenn es einmal Ärger geben sollte. Während die Kinder mit ihren Klassenlehrertandems Klassenzimmerluft schnupperten, lud Häusle die Eltern zum Kaffeetrinken in den Musiksaal ein. Verabschiedet wurden die Kinder und Eltern von der Theater-AG des Gymnasiums Bad Waldsee.