Neue Gutscheine für Landesfamilienpass liegen bereit

Die Stadt Bad Waldsee hat vom Sozialministerium des Landes die neuen Gutscheinkarten für den Landesfamilienpass erhalten. Das teilte die Pressestelle der Stadt mit. Berechtigte Familien können die Gutscheinkarten ab sofort beim Bürgerbüro der Stadt Bad Waldsee und in den Ortsverwaltungen abholen. Dazu müssen sie ihren Landesfamilienpass mitbringen. Familien, die neu Anspruch auf den Landesfamilienpass haben, können im Bürgerbüro und in den Ortsverwaltungen auch Neuanträge stellen.

Einen Landesfamilienpass bekommen Familien mit mindestens drei kindergeldberechtigten Kindern, auch Pflege oder Adoptivkinder, die mit ihren Eltern in häuslicher Gemeinschaft leben; Familien mit nur einem Elternteil, die mit mindestens einem kindergeldberechtigten Kind in häuslicher Gemeinschaft leben; Familien mit einem kindergeldberechtigten, schwerbehinderten Kind, die mit diesem in häuslicher Gemeinschaft leben; Familien, die Hartz IV- oder kinderzuschlagsberechtigt sind und mit mindestens einem kindergeldberechtigten Kind in häuslicher Gemeinschaft leben; seit 1. Januar 2022 auch Wohngeldberechtigte sowie Familien, die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) beziehen und mit mindestens einem Kind in häuslicher Gemeinschaft leben. Die Stadt bittet, dass die Berechtigten ihren entsprechenden Nachweise mitbringen, da die Mitarbeiter prüfen müssen, ob die Voraussetzungen für den Erhalt des Landesfamilienpasses erfüllt sind.

Neben einem Erwachsenen, der berechtigt ist, den Landesfamilienpass zu beantragen, können nach Mitteilung der Stadt noch bis zu vier weitere Personen in den Pass eingetragen werden. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um einen getrenntlebenden leiblichen Elternteil, Oma oder Opa, erwachsene Geschwister oder eine andere Bezugsperson der Kinder handelt. Von den eingetragenen Personen können bei Ausflügen immer zwei Erwachsene zusammen mit den Kindern die Vergünstigung des Landesfamilienpasses in Anspruch nehmen.

Mit dem Landesfamilienpass erhalten die Besitzer freien oder ermäßigten Eintritt bei vielen Schlössern, staatlichen Museen, Burgen und Gärten in Baden-Württemberg. Ermäßigten oder freien Eintritt gibt es zum Beispiel außerdem in der Wilhelma Stuttgart, im Blühende Barock in Ludwigsburg, dem Porsche-Museum und dem Mercedes-Benz Museum Stuttgart sowie dem das Dornier-Museum in Friedrichshafen, dem Oberschwäbischen Museumsdorf Kürnbach, dem Ravensburger Spieleland, im Jordanbad Biberach, im Strand- und Freibad in Bad Waldsee und im Europa-Park Rust. Aufgrund der Coronalage gibt es bei vielen Kooperationspartnern Einschränkungen für einen Besuch. Auch sind viele Angebote sind nur noch über Online-Tickets buchbar, heißt es in der Mitteilung der Stadt. Nicht verwendete Gutscheinkarten müssen zurückgegeben werden müssen, sobald die Familie keinen Anspruch mehr hat. Weiter weist die Stadt darauf hin, dass es für verlorene Karten keinen Ersatz gibt.