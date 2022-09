Neue Fünftklässler an der Realschule Bad Waldsee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit diesem Schuljahr besuchen 50 neue Realschülerinnen und Realschüler die Klassen 5a und 5b. Die 5a mit ihrem Klassenlehrer Franz Kellermeier und die 5b mit ihrer Klassenlehrerin Adelheid Maier freuen sich darauf, gemeinsam in ein neues Schuljahr zu starten.

Die neuen Realschülerinnen und Realschüler konnten sich zwischen einem bilingualen Angebot und den Profilen „Bläser“ sowie „Zirkus“ entscheiden und lernen nun im Klassenverband in ihren Profilen oder im bilingualen Zug. Unter anderem ist das Lerncoaching fester Bestandteil im Stundenplan, in welchem die Schülerinnen und Schüler in persönlichen Gesprächen immer wieder Rückmeldungen zu ihrem aktuellen Lernstand erhalten. In den Fächern Mathematik, Deutsch und Englisch werden sie außerdem verstärkt individuell gefördert.

Die stimmungsvolle Einschulungsfeier fand am Dienstag, 13. September im Foyer der Realschule statt. Eine kleine musikalische Umrahmung der Bläserklasse, Begrüßung und Einführung durch Schulleiter Holger Kläger, Vorstellung der Klassenlehrkräfte, Aufführungen der Zirkus- und Biliklasse waren Programmpunkte der Einschulungsfeier. Während die neuen Realschülerinnen und Realschüler mit ihren Klassenlehrkräften in ihre neuen Klassenzimmer weitergingen, beantwortete Schulleiter Holger Kläger die Fragen der Eltern, die Schulsozialarbeit stellte sich vor und Michael Dümmler von der Mensa gab die wichtigsten Informationen weiter. Während der restlichen Pause sorgte die Klasse 6a mit ihrem Klassenlehrer Martin Rentmeister für einen kleinen Snack, umrahmt von herrlichem Wetter an diesem Einschulungstag.

Die Realschule Bad Waldsee wünscht ihren neuen Fünftklässlern, ihren Eltern sowie ihren Lehrern ein erfolgreiches neues Schuljahr und heißt sie herzlich willkommen in der Schulgemeinschaft der Realschule Bad Waldsee.