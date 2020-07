Neue Fotoausstellung im Wohnpark am Schloss

Das Corona-Virus legt in diesem Jahr auch das geplante Veranstaltungsprogramm im Waldseer Wohnpark am Schloss auf Eis. Mit einer Ausnahme: Im Foyer der Seniorenwohnanlage ist laut Pressemitteilung der St.-Elisabeth-Stiftung derzeit eine neue Fotoausstellung mit dem Titel „Elia in zwei Welten“ zu sehen. Der Fotograf Markus Leser hat dafür nach dem behördlich angeordneten „Shutdown“ Ende März das Kleinkind Elia mit seiner Mutter durch die menschenleere Kurstadt begleitet und die surrealen Situationen in Farbfotos festgehalten.

Elias Hauptrolle

Das kleine Virus habe unser aller Leben durcheinandergewirbelt und auch im beschaulichen Bad Waldsee soziale und wirtschaftliche Probleme aufgeworfen, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Corona bestimme seit Mitte März das gesamte private und öffentliche Geschehen, obwohl es für niemanden sichtbar und daher auch nicht zu greifen ist.

Gerade diesen Widerspruch habe Markus Leser mit seiner Kamera herausgearbeitet. Die Hauptrolle auf seinen Fotos spielt neben einem rechteckigen Spiegel der eineinhalbjährige Elia Barczyk, Urenkel des langjährigen Waldseer Stadtarchivars Michael Barczyk.

An den Rand gedrängt

„Das Virus ist da, aber dadurch sind plötzlich keine Menschen mehr da - und diese Surrealität habe ich versucht, mit Hilfe eines Spiegelbildes einzufangen“, erläutert der Fotokünstler. Die gespenstische Leere auf den Straßen und Plätzen Waldsees oder auch in öffentlichen Räumen nimmt die größte Fläche ein.

Der Mensch in Gestalt des Kleinkindes werde durch das Infektionsgeschehen bildlich klein gemacht, an den Rand gedrängt - zu sehen ist Elia deshalb meist erst auf den zweiten Blick im Spiegel, der wie beiläufig irgendwo anlehnt und der Szenerie eine zweite Ebene verleiht.

Befreiendes Projekt

„Für mich hatte dieses ,Corona-Fotoprojekt’ tatsächlich etwas Befreiendes, weil ich dadurch besser realisieren konnte, was dieses Virus mit uns allen eigentlich angestellt hat“, sagt Markus Leser. Als freiberuflich tätiger Fotograf bekam er die Probleme nach dem „Shutdown“ am eigenen Leib zu spüren, weil Veranstaltungen abgesagt wurden und ihm dadurch ein Großteil der Einnahmen weggebrochen sind.