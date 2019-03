Neue Fahrpläne für den Citybus ab Dezember

Mit der Neukonzeption des defizitären Citybusverkehrs in Bad Waldsee hat sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend auseinandergesetzt und heiß debattiert. Die schwer verständliche Linienführung soll vereinfacht werden, daher werden die bisherigen Ringverkehre aufgelöst und durch zwei Durchmesserlinien ersetzt. Durch die Reduzierung der Kilometerleistung und eine neue Taktung in Haupt- und Nebenverkehrszeiten rechnet die Stadt mit Kosteneinsparungen in Höhe von jährlich 60 000 Euro. Der Vertrag mit der Stadtverkehrs GmbH wird um zwei Jahre verlängert, der Gemeinderat soll über die Entwicklung der Fahrgastzahlen informiert werden. Das Gremium stimmte bei drei Gegenstimmen der SPD-Fraktion zu.

Zwei Stunden parken auf der Bleiche (60 Cent) sind billiger als Fahrten mit dem Citybus (Hin- und Rückfahrt Mittelurbach 1,40 Euro): Damit lässt sich die Stadtbusmisere in Bad Waldsee trefflich beschreiben. Seit Jahren ist der Waldseer Citybus ein Minusgeschäft, nur jährlich 45 000 Fahrgäste nutzen ihn nach Angaben der Stadtverwaltung. Der Kostendeckungsgrad lag daher im Jahr 2017 bei nur sieben Prozent. Der von Stadt beauftragte Peter Sautter von der Ingenieur Gesellschaft Verkehr (IGV) aus Stuttgart sagte, dass er einen solch niedrigen Deckungsgrad noch in keiner anderen Kommune erlebt habe. Der Fahrpreis von 70 Cent sei viel zu gering. Eine Preiserhöhung stand jedoch an diesem Abend nicht zur Debatte.

Die jährlichen Citybus-Betriebskosten von rund 340 000 Euro werden durch die Stadt finanziert. Nun soll ein neues Konzept erprobt werden. Denn das bisherige Angebot sei schwer verständlich und der Übergang der Linien nicht nachvollziehbar, erklärte Sautter. Zudem gebe es beim bisherigen Stadtbusverkehr mit aktuell vier Ringlinien teilweise unverhältnismäßig lange Fahrzeiten.

Das neue Konzept soll einheitlich, regelmäßig und auf unterschiedliche Wegzwecke (Berufspendler oder Einkaufszeiten) im Tagesverlauf angepasst werden. Daher gibt es künftig auf den Linien A und B (siehe Kasten) die Unterteilung in Haupt- und Nebenverkehrszeiten mit entsprechend angepasstem Fahrplan. Eine einheitliche Taktung sowie Hin- und Rückfahrten auf gleichem Weg sollen zum leichteren Verständnis beitragen. Zu nachfrageschwachen Zeiten (Samstagnachmittag und Sonntag) wird der Busverkehr eingestellt. „Ein leerer Bus macht einen schlechten Eindruck und sorgt für ein schlechtes Image“, so Sautter.

Das neue Konzept soll in einer zweijährigen Testphase erprobt werden. Die Umstellung des Fahrplans ist zum 1. Dezember vorgesehen. Der bestehende Vertrag mit der Stadtverkehrs GmbH wird daher bis zum 1. Dezember 2022 verlängert. Bis Ende 2021 läuft die Erprobungsphase, ab Januar 2022 soll über die weitere Vorgehensweise entschieden werden. Ziel ist die Steigerung der Fahrgastzahlen bei niedrigeren Gesamtkosten. Auch Überlegungen zum möglichen Einsatz eines E-Kleinbusses (organisiert als Bürgerbus) zu nachfrageschwachen Zeiten (Wochenenden) gehören zur Neukonzeption.

Im Gremium entspannten sich Diskussionen um die Parkplatzbewirtschaftung und die Sinnhaftigkeit des Stadtbusverkehrs. Michael Kaiser (GAL) sprach an, dass eine Stunde kostenfrei parken (beispielsweise auf der Bleiche) nicht mehr zeitgemäß sei. Fraktionskollegin Lucia Vogel sah ebenfalls einen Zusammenhang zwischen den „kostengünstigen Parkplätzen und der schlechten Annahme des Citybus“. Erster Beigeordneter Thomas Manz unterband diese Diskussion jedoch relativ schnell. „Auf der heutigen Tagesordnung steht die Neukonzeption des Citybus und nicht das Thema Parkgebühren.“

Stadtrat Robert Ettinger (SPD) machte die Position der SPD-Fraktion deutlich: „Wir sind gegen die Verlängerung des Citybus-Vertrags um weitere zwei Jahre.“ Seit sechs Jahren werde am Fahrplan rumgebastelt, die Kosten könne man dem Steuerzahler nicht mehr zumuten. „Das ist ein Fass ohne Boden.“

Daraufhin gab es Gegenwind. Kaiser: „Ich bin überrascht, dass die SPD aus dem Citybus-Konzept aussteigen will.“ Der Stadtbusverkehr sei eine Form der Daseinsfürsorge für „Bürger, die sonst sitzen bleiben würden – im Wortsinn“. Auch Bernhard Schultes (FW) kritisierte: Er halte es, nur weil Wahlkampf sei, falsch zu sagen, dass die Subventionierung dieses Verkehrsmittels eingestellt würde.

SPD-Fraktionssprecherin Rita König machte daraufhin deutlich, dass es sich nicht mehr um „Kosmetik“ handle, sondern seit sechs Jahren viel Geld in die Anpassung investiert werde. „Uns geht es nicht um die Streichung, sondern um ein ganz neues Konzept.“ Es sei schon immer „größenwahnsinnig“ gewesen, diesen „Riesenbus durch Bad Waldsee“ fahren zu lassen.

Dominik Souard (GAL) sah die Neukonzeption auch nicht als „die große Lösung“ an und kritisierte die Verwaltung dafür, dass der Gemeinderat nicht früher in die Überlegungen eingebunden worden sei. Hubert Leißle (CDU) sprach sich angesichts der älteren Mitbürger, für die der Citybus da sein sollte, dafür aus, den neuen Versuch zu starten.