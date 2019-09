Neue Fünftklässler starten an der Realschule

Seit diesem Schuljahr besuchen in Bad Waldsee 62 neue Realschüler die Klassen 5a, 5b und 5c. Sowohl die Klasse 5a mit ihrer Klassenlehrerin Mona Hertfelde und die Klasse 5b mit ihrer Klassenlehrerin Julia Fleischer, als auch Klasse 5c mit ihrem Klassenlehrer Martin Rentmeister freuen sich laut Pressemitteilung darauf, gemeinsam in ein neues Schuljahr zu starten.

Die neuen Realschüler hätten sich zwischen einem bilingualen Angebot und den Profilen „Bläser“ und „Zirkus“ entscheiden können, nun lernen sie im Klassenverband in ihren Profilen oder im bilingualen Zug. Mit der Einführung des neuen Bildungsplanes sei das Lerncoaching fester Bestandteil im Stundenplan geworden, in dem die Schüler in persönlichen Gesprächen immer wieder Rückmeldungen zu ihrem aktuellen Lernstand erhalten. In den Fächern Mathe, Deutsch und Englisch würden sie außerdem verstärkt individuell gefördert, heißt es.